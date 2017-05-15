Sitedeki dairede 18 saksıda yetiştirilen hint keneviri ele geçirildi (2)

GÖZALTI SAYISI 17 OLDU

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 25 kişi ve bu kişilerin bulunabileceği 27 adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyon sonucu, 17 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 64 kök hint keneviri, bonzai ağacı, 5 fişek halinde 4 gram metamfetamin, 86.25 gram esrar ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan çok sayıda çeşitli aparatlar, 1 av tüfeği, 2 tabanca, 1 uzun saplı bıçak, 3 tarihi eser olduğu değerlendirilen metal eşya ele geçirildi.

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