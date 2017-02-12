Site sakinleri hırsızları suçüstü yakalattı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde hırsızlık için bir daireye giren 2 kişi, site sakinlerinin de yardımıyla polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi İnkılap Caddesi Özgür Sitesi'nde meydana geldi. Apartmana giren 2 kişiden şüphelenen site sakinleri, polisi arayarak ihbarda bulundu. Birinci kattaki daireye giren şüpheliler, bir süre sonra kaçmak için balkona çıktıklarında sitede oturan emekli polis Mehmet Demirhan müdahale etti. Hırsızlar yeniden daireye girerken, kısa süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. İstanbul'dan geldikleri belirlenen Ç.U. ve Y.E. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde 2 bin 500 lira para ile bir miktar altın bulundu. Çalmak için televizyonu da paketledikleri belinlenen 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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