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Site güvenlikçisi, silahlı saldırı sonucu yaralandı

KONYA'daki bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdinç Koyuncu, otomobilde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu başından yaralandı. Koyuncu, hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların...

Site güvenlikçisi, silahlı saldırı sonucu yaralandı
KONYA'daki bir sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdinç Koyuncu, otomobilde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu başından yaralandı. Koyuncu, hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Saadet Mahallesi Doktor Ahmet Özcan Caddesi'nde meydana geldi. Havzan Mahallesi'nde bulunan bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Erdinç Koyuncu'dan, site sakini S.A., iddiaya göre bir misafirini  evine bırakmasını istedi. Koyuncu da S.A.'ya ait 42 BMV 32 plakalı otomobille misafirle birlikte yola çıktı. Koyuncu, yönetimindeki otomobille Doktor Ahmet Özcan Caddesi'ne geldiğinde başka bir otomobilin içinden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Koyuncu, uğradığı saldırı sonucu başından yaralandı, yanındaki kişi de yara almadan kurtuldu. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 
Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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