SİT alanında kaçak kazıya suçüstü

SEYİTGAZİ (Eskişehir), () - ESKİŞEHİR'in Seyitgazi İlçesi'nde SİT alanında kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kazdıkları yerde üzerinde haç işareti olan bir lahit bulundu.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, daha önce Seyitgazi İlçesi'ne bağlı köy olan Ayvalı Mahallesi, Musluk mevkiindeki 1'inci derece SİT alanında izinsiz kazı yapan İ.T., M.G., T.A., H.T., B.K. ve A.D.D.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazdıkları yerde toprağa gömülü halde üzerinde haç işareti olan bir lahit bulundu.

Jandarma yetkilileri, gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında 'İzinsiz kazı yapmak' suçundan yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

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