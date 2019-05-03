Sit alanında kaçak define kazısına suçüstü

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan 2 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olan Oyratlı Höyüğü'nde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgede araştırma yapan jandarma F.K. ve İ.K.'yi define bulmak için sit alanında kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Tüfeğe ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak, ifadeleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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