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Sit alanında define arayan 5 şüpheliye gözaltı

KONYA'da 3'üncü derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı yaparak define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Meram ilçesi Botsa Mahallesi'nde dün devriye görevi yaparken, 3'üncü derece sit alanı...

Sit alanında define arayan 5 şüpheliye gözaltı
KONYA'da 3'üncü derece sit alanı olan bölgede kaçak kazı yaparak define arayan 5 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Meram ilçesi Botsa Mahallesi'nde dün devriye görevi yaparken, 3'üncü derece sit alanı olan Örenyeri Mevkii Bediroğlu Tepesi'nde izinsiz kazı yapıldığını fark etti. Baskın düzenleyen ekipler, S.K. (45), N.G. (52), C.B. (44), F.Ç.C. (23) ve H.K.'yi (43) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin yanlarında bulunan hilti, jeneratör, elektrik kablosu ve kazı sırasında kullanılan bazı malzemelere el konuldu. 5 kişi, Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı üzerine ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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