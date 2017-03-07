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Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 25 kişi tutuklandı

      Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta Şişli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden...

Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 25 kişi tutuklandı

   

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçtiğimiz hafta Şişli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 25'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

ÖZEL HAREKAT.. HELİKOPTER.. "FIRTINA"

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 28 Şubat Salı günü operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat ekipleri, polis helikopteri ve narkotik köpeği "Fırtına" da katıldı. Yapılan aramalarda 1 kilo 280 gram hint keneviri, 43 gram kokain, 17 ecstasy hap, 507 gram bonzai, 2 hassas terazi, 2 tüfek, 2'si kurusıkı 3 tabanca, sahte ehliyet ve 2 bin 90 lira para ele geçirildi. Operasyon kapsamında 26 kişi gözaltına alındı.

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Dün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevkedilen 26 şüpheliden 25'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis helikopterinin havadan çektiği görüntülerde operasyonun başlama anı görülüyor. Şüpheli görülen otomobiller durduruluyor ve aramalar yapılıyor. Bu aramalarda suç içerikli maddeler bulunuyor. Özel harekat ekiplerinin girdiği evlerde, narkotik köpeği "Fırtına" nın da katıldığı aramalar görülüyor. Fırtına'nın uyuşturucu kokusunu alıp yerini tespit etmesi ve işaret ettiği yerde suç unsurlarının bulunması da kameraya yansıyor.

(FOTOĞRAF) 

 

 

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