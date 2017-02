Şişli'de, ayağı inşaat demirine takılan bir kişi apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-ŞİŞLİ’de, kaldırımda yürürken inşaat demirine ayağı takılan İlhan Seven(68), dengesini kaybederek bir binanın ön boşluğuna düştü. Kafasını beton zemine vurarak ağır yaralanan Seven, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Feriköy Paşa Mahallesi Cengiz Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, İlhan Seven, evine gitmek için kaldırımda yürüdüğü sırada, ayağı kaldırımda bulunan inşaat demirine takıldı. Dengesini kaybeden Seven, bir binanın ön boşluğuna düştü. Kafasını beton zemine çarpan Seven, baygınlık geçirdi.

İlhan Seven'in düştüğü sırada çıkan sesi duyan apartman sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da yardımıyla İlhan Seven'i düştüğü yerden çıkararak ambulansa bindirdi. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Seven, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan İlhan Seven'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sokakta ışıklandırmanın yetersiz olduğunu belirten sokak sakinleri, inşaat demirlerinin de tehlike arz ettiğini söyledi.

Evde otururken ses duyarak dışarı çıktığını ifade eden sokak sakinlerinden Mehmet Elmal, ”Hemen yeğenlerime haber verdim, çocukları geldi. Buradan aşağıya düşmüş. Hemen koştuk, acili aradık kaldırdık, ambulansa koyduk. Durumu iyi değil. İki kulağından da kan geliyordu" dedi.

