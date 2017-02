Şişeye oturtma girişiminin 'hakaret' suçu sayılmasına itiraz

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, () - DİYARBAKIR'da bir kafede oturan 3 müşterinin gizlice fotoğrafını çeken garson O.D. ve fotoğraf hakkında sosyal medyada yorum yapan kuzeni Ş.E., durumu fark eden kafe sahibi C.S. ve arkadaşı A.T. tarafından boş bir araziye götürülerek dövüldü. Garson ve arkadaşını soyarak şişeye oturtma girişiminde de bulunduğu iddia edilen C.S. ve A.T. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde 19.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede şişeye oturtma girişimi 'hakaret' sayılırken, Ş.E.'nin babası ise olayın 'çocuğun cinsel istismarı' olduğu gerekçesiyle, davanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi için başvuru yaptı.

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan iddianameye göre, merkez Kayapınar İlçesinde bulunan bir kafede garson olarak çalışan 17 yaşındaki O.D., 24 Aralık günü kafede oturan A.G., E.B. ve L.T. adlı 3 arkadaşın gizlice fotoğrafını çekerek, 16 yaşındaki kuzeni Ş.E.'ye gönderdi. Fotoğrafın Ş.E. tarafından sosyal medyada yayımlanması üzerine fotoğrafları çekilen 3 kişi, kafenin sahibi C.S.'yi çağırarak şikayetlerini dile getirdi.

Olaya çok sinirlenen kafe sahibi C.S., arkadaşı A.T.'yi yanına alarak, garson O.D.'yi zorla otomobile bindirip, sosyal medyada fotoğrafa yorum yapan kuzeni Ş.E.'nin evinin önüne gitti. Kuzeninin araması üzerine gelen 16 yaşındaki Ş.E.'yi de araca bindiren kafe sahibi ve arkadaşı, mağdurları yol boyunca döverek, tenha ve boş bir araziye götürdü. İddiaya göre burada mağdurları tekme, yumruk ve taşlarla döven C.S. ve A.T., garson O.D. ve kuzeni Ş.E.'nin soyunarak şişeye oturmasını istedi. İki kuzen kıyafetlerini çıkararak, karanlık havada şişeye oturmuş gibi yaptı. C.S. ve A.T. de fotoğraflarını çekti. C.S. ve A.T., mağdurları bir süre daha döverek, serbest bıraktı.

Garson O.O. ve kuzeni Ş.E.'nin olayı anlatması üzerine, aileleri polis merkezine gidip, şikayette bulundu. Hastaneye götürülen iki gencin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları tespit edildi.

İddianamede, şüphelilerin "Sizi silahla vuracağız ve buraya gömeceğiz"diye tehdit ettiğini kaydeden savcı, daha sonra mağdurlara soyunarak orada bulunan şişelere oturmalarını söylediklerini kaydetti. Mağdurların tehditler üzerine soyunarak şişelere oturuyor gibi yaptığını, oturmadan kalktıklarını ifade eden savcı, bu sırada şüpheli C.S.'nin mağdurların fotoğrafını çektiği ve iki çocuğu bir süre daha darp ettikten sonra bıraktığını belirtti.

Şüpheli C.S.'nin ifadesinde yaşanan olaydan dolayı mağdurları boş araziye götürüp darp ettiklerini itiraf ettiğini belirten savcı, diğer şüphelinin ise suçlamaları kabul etmediğini vurguladı.

SAVCI ŞİŞEYE OTURTMA TEŞEBBÜSÜNÜ 'HAKARET' SAYDI

İddianamede, mağdurların şişeye oturtulma teşebbüsünün cinsel amaç taşımadığı için 'hakaret' suçu kapsamında kaldığını belirten savcı, bu olayla ilgili Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'nin bir kararına dikkat çekti. Şüphelilerin mağdurları şişeye oturtmadığını ve olayın cinsel amaç taşımadığını gerekçe gösteren savcı, olayın cinsel saldırı kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti. Şişeye oturtma teşebbüsünün mağdurları küçük düşürmek amacıyla yapıldığını belirten savcı, eylemin bu şekliyle 'hakaret' suçu kapsamında kaldığını ifade etti.

19.5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayın bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğrafları çekilen A.G., E.B., L.T., kafe sahibi C.S ve arkadaşı A.T. hakkında 'kasten yaralama, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret' suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kafe sahibi C.S. ve arkadaşı A.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, fotoğrafları çekilen 3 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı. Soruşturmayı 7 Şubat günü tamamlayan savcılık, kafe sahibi C.S. ve arkadaşı A.T. hakkında 5.5 yıldan 19.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Şüphelileri azmettirdiği iddia edilen müşterileri 3 kişi hakkında ise mağdurların soyut iddiasını destekleyen delil olmadığı gerekçesiyle 'takipsizlik' kararı verdi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Mağdurlardan Ş.E.'nin babası E.E., sanıkların tutuksuz yargılanacağı davanın Ağır Ceza yerine Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılmasına itiraz etti. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe veren baba E.E., her ne kadar iddianamede yer almazsa bile şişeye oturtma eyleminin 'çocuğa karşı cinsel istismar' suçu oluşturduğunu belirterek, 'görevsizlik' kararı verilip, dosyanın yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini istedi.

Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da mahkemeye dilmekçeye vererek suçun mağdurlarının çocuk olmasından dolayı davaya müdahil oldu.



FOTOĞRAFLI