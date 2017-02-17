Şişe toplarken jandarma aracı üzerine devrilen emekli öldü

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), () - ANKARA'nın Şereflikoçhisar İlçesi'nde devriye görevi yapan jandarma aracı, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırması sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. Bu sırada yolda şişe topladığı belirtilen emekli 68 yaşındaki Servet Işık, aracın çarpması sonucu ezilerek can verdi. Kazada, araçta bulunan 4 askeri personel de yaralandı. Kazada ölen Işık'ın 112 Acil Servis'te ambulans şoförü olarak çalışan oğlu 42 yaşındaki Özcan ışık, olay yerine geldiğinde babasının cansız bedeniyle karşılaşınca şok geçirdi.

Kaza, Şereflikoçhisar'ın Çavuş Mahallesi yolu üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri devriye görevi yaptığı sırada, iddiaya göre aracın önüne aniden bir köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyonunu kırdığı askeri hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Bu sırada, satmak için yoldan şişe toplayan ve işçi emeklisi olduğu belirtilen evli 2 çocuk babası Servet Işık, aracın altında ezilerek yaşamını yitirdi. Kazada, araçta bulunan 4 askeri personel ise yaralı kurtuldu. Yaralı askerlerden biri Ankara'ya sevk edildi.

AMBULANS ŞOFÖRÜ OĞLU ŞOK GEÇİRDİ

Kaza sonrası haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ambulansının şoförü Özcan Işık kaza yerinde babasının vansız bedenini görünce 'Bu benim babam' diyerek büyük bir şok geçirdi. Işık, babasının cansız bedenini aracına alıp, Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi morguna götürdü. Kazada hayatını kaybeden Servet Işık'ın iki oğlundan İbrahim Işık'ın da Şereflikoçhisar Kaymakamlığı'nda santral operatörü olarak çalıştığı belirtildi.

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