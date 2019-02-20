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Sis kazalara neden oldu

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - İSTANBUL'u etkisi altına alan sis Baltalimanı'nda iki kazaya neden oldu. Aynı noktada meydana gelen kazalarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Dün akşam saatlerinden itibaren megakentte etkisini...

Sis kazalara neden oldu

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - İSTANBUL'u etkisi altına alan sis Baltalimanı'nda iki kazaya neden oldu. Aynı noktada meydana gelen kazalarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Dün akşam saatlerinden itibaren megakentte etkisini gösteren sis, gece boyunca devam etti. Yoğun sis nedeniyle Baltalimanı'nda aynı noktada yarım saat arayla iki kaza meydana geldi.

İlk kaza, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kavacık'tan Baltalimanı istikametine giden 34 UJ 0987 plakalı kamyonet sürücüsü Nihat Üstün, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçtikten sonra yol ayrımında sisin etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bunun üzerine otomobil önce trafik yön levhalarına çarptı, ardından da refüje çıktı.

AYNI NOKTADA İKİNCİ KAZA

İkinci kaza ise yaklaşık yarım saat sonra yine Baltalimanı yol ayrımında yaşandı. Salih Keskin, yoğun sis nedeniyle kullandığı taksinin direksiyon hâkimiyetini kaybederek daha önce kaza yapan 34 UJ 0987 plakalı kamyona arkadan çarptı. İki kazada da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonetin motor bölümüne giren ağaç kökünü kesti. Kazaya karışan araçlar, ekipler tarafından refüjden kaldırıldı.

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