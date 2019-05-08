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Sırtlarındaki çuvaldan çaldıkları kadın ayakkabıları çıktı

ADIYAMAN'da, mağazanın camını kırarak çaldıkları 16 çift kadın ayakkabısı ile yakalanan 2 çocuk gözaltına alındı. Olay, sabah karşı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları küçük olan Y.A. ve M.Ö., caddedeki...

Sırtlarındaki çuvaldan çaldıkları kadın ayakkabıları çıktı
ADIYAMAN'da, mağazanın camını kırarak çaldıkları 16 çift kadın ayakkabısı ile yakalanan 2 çocuk gözaltına alındı.
Olay, sabah karşı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları küçük olan Y.A. ve M.Ö., caddedeki bir ayakkabı mağazasının camını kırarak aldıkları 16 çift kadın ayakkabısı ile kaçtı. Bu sırada devriye görevi yürüten polisler çocukları sırtlarındaki çuvalla görünce durumundan şüphelenerek durdurdu. Ekipler yaptıkları kontrollerde çuvalın içinde çalıntı ayakkabıları fark ederek Y.A. ve M.Ö.'yü gözaltına aldı.  Gözaltına alınan çocuklar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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