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Sırtından bıçaklanan yavru köpek tedavi edildi (2)

MAKET BICAĞI İLE KESMİŞLER Marmara Ereğlisi ilçesinde sırtından bıçaklanarak yaralanan ve 22 dikiş atılan kangal cinsi 2 aylık sokak köpeğin tedavisi Marmara Ereğlisi Geçici Hayvan Bakımevi'nde sürüyor. Köpeğe görevliler tarafından...

Sırtından bıçaklanan yavru köpek tedavi edildi (2)

MAKET BICAĞI İLE KESMİŞLER
Marmara Ereğlisi ilçesinde sırtından bıçaklanarak yaralanan ve 22 dikiş atılan kangal cinsi 2 aylık sokak köpeğin tedavisi Marmara Ereğlisi Geçici Hayvan Bakımevi'nde sürüyor.
Köpeğe görevliler tarafından 'Şanslı' adı verildi. Belediye veterineri Muhammed Gökmen,  köpeğe maket bıcağı ile saldırı yapıldığını belirterek, "Vatandaşların ihbarı ile ekiplerimiz tarafından barınağımıza getirilen köpeğin sırt bölgesinde derin bir kesik. Bu sivri ve kesici bir cisimle kesilmiş. Kesik olan bölgenin tedavisini yaptık. Köpek eski sağlığına kavuştu ve şimdilik müşahede altında tutuyoruz" dedi.
Marmara Ereğilisi Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Tütün  ise, yaralı köpeğin bulunmasıyla hemen tedavisine başlandığı belirterek, " Köpek yaralı bir şekilde vatandaşların ihbarı ile zabıta ekiplerimiz tarafından bulundu. Arkadaşlarımız yavru yaralı köpeğin tedavisi için veteriner hekimliğimize getirildi ve burada tedavi altına alındı. Belediye ekiplerimiz gelen her ihbarı değerlendirmektedir. Belediye olarak kurmuş olduğumuz Hayvan Hakları Birimimiz çalışmalarını sürdürmektedir" diye konuştu.

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