Sırtından bıçaklanan Suriyeli genç ağır yaralandı

KONYA'da 21 yaşındaki Suriye uyruklu Zekeriya Aleyse, kavga ettiği bir başka Suriyeli kişiler tarafından sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems Tebrizi Mahallesi Şerafettin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Zekeriya Aleyse, tanımadığı başka bir Suriyeli grup ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheliler kavga esnasında Aleyse'yi sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aleyse de kanlar içinde yaklaşık 500 metre kadar giderek Alaaddin Bulvarı üzerinde bulunan otobüs duraklarına gelip vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zekeriya Aleyse, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aleyse'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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