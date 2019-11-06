banner314

banner325

Son Dakika

Sırtında 15 kilo taşla cesedi bulunan üniversitelinin ailesinden 'cinayet' iddiası

ÇANAKKALE'de balıkçılar tarafından sırtında, içinde 15 kilo taş dolu çantayla cesedi bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Yusuf Şahin'in acılı ailesi oğullarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek, olayın...

GÜVENLİK 06.11.2019, 12:46
ÇANAKKALE'de balıkçılar tarafından sırtında, içinde 15 kilo taş dolu çantayla cesedi bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Yusuf Şahin'in acılı ailesi oğullarının cinayete kurban gitmiş olabileceğini iddia ederek, olayın aydınlatılmasını istedi.

Kepez Beldesi sahilinde, 30 Eylül günü suda bir erkek cesedi gören balıkçılar, Sahil Güvenlik ekiplerini aradı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarınca sudan çıkarılan cesedin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Yusuf Şahin'e ait olduğu tespit edildi. Şahin'in sırtında ise içi taşla dolu bir çanta bulundu.

Memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verilen Şahin'in internet ortamında oyun oynarken tanıştığı bir kızı görmek için İstanbul'a görmeye gittiği, 1 hafta sonra da Çanakkale'ye geçtiği öğrenildi.

'OĞLUM İNTİHAR ETMEZ'

Baba Barbaros Şahin, oğlunun intihar etmiş olabileceğinin söylendiğini ancak buna inanmadıklarını belirtti. Çanakkale'deki oğlu ile düzenli olarak telefonla konuştuğunu ifade eden baba Şahin, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

"27 Eylül günü saat 14.00'te görüştük, okula gideceğini söyledi. Bir takım eşyalarını göndermemi istedi. Aynı gün saat 21.00'de aradığımızda telefon kapalıydı, kendisine ulaşamadık. Uyuyor zannedip,  'sabah görüşürüz' diye düşündük. 28 Eylül sabahı yurttan arayıp, 'Akşam çocuğunuz yurda gelmedi, telefonuna ulaşamıyoruz' dediler. Şüpheli bir durum olduğunu anladık. Çünkü çocuğumuzun hiçbir zaman bizimle irtibatı kesmeyeceğini biliyoruz. Yurt yetkililerinden polise haber vermelerini istedik. Çanakkale'ye yola çıktık. 29 Eylül  günü saat 18.00'de Çanakkale'ye vardık. Özel eşyalarının, yurttaki masasının üstünde olduğunu gördük. Oda arkadaşları dolaptan çantasına bir şey koyup gittiğini söylediler." 

'TELEFONLA GİDECEĞİ YERİ ÖĞRENİYOR'

Bir süre sonra de Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan askerler ve sağlık ekibinin, otopsisi yapılan oğlunun fotoğraflarını teşhis ettirdiğini kaydeden Şahin, şunları söyledi:

"Benim çocuğum intihar etmez, benim çocuğumun geleceği vardı. Bize sırtında 15 kilo taş dolu bir çantayla denizin dibinde ölü bulunduğu söylendi. Benim çocuğum sırtında taş dolu çantayla intihara gitmedi, sırtında taş dolu çantayla denizde ölü olarak bulundu. Bu olayın cinayet olabileceğini düşünüyoruz. Lütfen bize yardımcı olun, çocuğumun ölümünün arkasındaki sır perdesini aydınlatın. Oğlunun ölümünün ardından evdeki odasına hiç dokunmadık. Çanakkale'den getirdikleri valinizi dahi açamadık. Oğlum intihar edebilecek biri değil. Görüntülerde de görülüyor, benim oğlum daha nereye gideceğini bilmiyor, sürekli telefonla gideceği yeri öğrenip ona göre hareket ediyor. Daha 3 gün Çanakkale'de olan biri nasıl bu kadar yeri öğrensin de gidip intihara kalkışsın."  

Acılı anne Yüksel Şahin de "Benim çocuğum intihar edecek bir çocuk değil, o hayatı seviyordu" diyerek, gözyaşlarına boğuldu.

Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Kasım 2019
İmsak 06:07
Güneş 07:34
Öğle 12:53
İkindi 15:36
Akşam 18:01
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5