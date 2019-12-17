Şırnak'taki terör operasyonunda 2 tutuklama

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, sorgusunun ardından serbest kalırken, 2'si ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 9-15 Aralık'ta, terör örgütleri PKK ile FETÖ/PDY mensuplarına yönelik operasyonlar düzenledi. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 22 şüpheli, operasyonlarda gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, sorgularının ardından serbest bırakılırken, 2 kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 11 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.