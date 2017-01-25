Şırnak'ta yola tuzaklanan patlayıcı etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK, () - ŞIRNAK merkeze bağlı Toptepe Köyü Camili Mezrasında, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz merkez Toptepe Köyü Camili Mezrası yol güzergahına bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı güvenlik kuvvetlerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
ŞIRNAK, () - ŞIRNAK merkeze bağlı Toptepe Köyü Camili Mezrasında, PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi.