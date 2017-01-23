Şırnak'ta yola döşenen patlayıcı imha edildi

ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'ne bağlı Üçağaç Köyü'ne giden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından kontrollü olarak imha edildi.
Silopi İlçesi Üçağaç Köyü yol güzergahında patlayıcı madde kontrolü yapan güvenlik güçleri, bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Köy yolunda sağlanan güvenliğin ardından patlayıcı, kontrollü bir şekilde imha edildi. El yapımı patlayıcıyı yola tuzaklayan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.
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ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'ne bağlı Üçağaç Köyü'ne giden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından kontrollü olarak imha edildi.