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Şırnak'ta yaralanan Uzman Çavuş şehit oldu

ŞIRNAK'taki Küpeli Dağı'nda, araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan askerlerden Tankçı Uzman Çavuş 43 yaşındaki Musa Vuruşkan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şırnak'ın Küpeli...

Şırnak'ta yaralanan Uzman Çavuş şehit oldu
ŞIRNAK'taki Küpeli Dağı'nda, araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan askerlerden Tankçı Uzman Çavuş 43 yaşındaki Musa Vuruşkan, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Şırnak'ın Küpeli Dağı Görmeç Bölgesi'nde geçen Pazartesi günü arazi arama ve taraması sırasında, PKK'lı teröristlerin araziye tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaralanan 3 askerden Tankçı Uzman Çavuş Musa Vuruşkan, Şırnak'taki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Uzman Çavuş Vuruşkan, bu sabah yaşam mücadelesini kaybedip şehit oldu.
Şehit Uzman Çavuş Vuruşkan'ın acı haberi, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde yaşayan yakınlarını yasa boğdu. Eşi Fatma, annesi Hüsne ve babası Mehmet'in Ankara'da bulunduğu, 3 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Vuruşkan'ın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'ne bağlı Hamzalar Köyü'nde yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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