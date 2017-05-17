Şırnak'ta yaralanan Uzman Çavuş şehit oldu (2)

TSK'DAN BAŞSAĞLIĞI

Genelkurmay Başkanlığı, Şırnak'ın Küpeli Dağı'nda, araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanıp bu sabah şehit olan Tankçı Uzman Çavuş 43 yaşındaki Musa Vuruşkan ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığında bulunularak, şöyle denildi:

"15 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak/Akçay, Görmeç Üs bölgesine bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan bir kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü Ankara Gülhane Araştırma ve Eğitim Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Mayıs 2017 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."