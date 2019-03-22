Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 10 tutuklama

ŞIRNAK'ta polis tarafından, okul ve çevrelerinde uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 10'u, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nce önceki gün kent merkezindeki okul ve çevrelerinde uyuşturucu satanlara yönelik 171 polisin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye gönderilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.