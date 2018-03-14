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Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor. Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldelerine bugün düzenlenen uyuşturucu...

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor.
Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldelerine bugün düzenlenen uyuşturucu operasyonu ile ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Mart 2018 günü Uludere İlçesi Şenoba ve Hilal beldelerinde, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları tespit edilen 9 şahsa yönelik 8 adreste eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; 1 gram eroin, 7 gram sentetik cannabinoid, 3 adet sentetik hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 adet av tüfeği, 33 adet av tüfeği fişeği, 117 adet 7.62 mm. kalaşnikof fişeği, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 4 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak 7 şüpheli yakalanmış, 2 şüphelinin aranmasına devam edilmektedir. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık suçları ile haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen operasyonlara aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

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