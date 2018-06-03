Şırnak'ta üst düzey PKK'lı terörist teslim oldu

ŞIRNAK'ta, hendek- barikat operasyonları sırasında terör örgütü PKK/KCK adına falliyette bulunduktan sonra Suriye'ye geçen ve orada da YPG içerisinde silahlı faalliyette bulunan PKK'nın üst düzey sorumlularından H.B., Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Silopi ilçesinde 2015-2016 yılları arasında çukur-hendek-barikat operasyonları döneminde PKK/KCK bölücü terör örgütü adına sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu tespit edilen ve illegal yollardan Suriye'ye geçiş yaparak PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren H.B.'nin Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, "8 ayrı terör suçlarından aranma kaydı olan ve 27 ayrı bölücü terör örgütü mensubu tarafından teşhisi bulunan H.B.'nin, yapılan istihbari çalışmalar sonucu örgütten kaçışına müteakip, Habur Kara Hudut Kapısı'ndan teslim alınması sağlanmıştır. Gerekli tahkikatlar Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır" denildi.