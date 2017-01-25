Şırnak'ta sığınak içerisinde silah ve mühimmat bulundu

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK İl Jandarma ve Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan arazi arama ve tarama sırasında, Habur 2 mevkiindeki tespit edilen bir sığınakta, PKK terör örgütüne ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin arama-tarama faaliyeti sırasında, Beytüşşebap İlçesi ile Habur 2 Çayı arasındaki karayolunun 5'inci kilometresinde, bölücü terör örgütü mensuplarına ait bir sığınak içerisinde; salça kutularında tuzaklanmış 4 el yapımı patlayıcı, 4 adet RPG-7 anti-tank roket başlıkları, tuzaklı el yapımı patlayıcı, 2 RPG-7 anti-tank mühimmatı, 3 zırh delici roket mermisi, 3 roket sevk fişeği, 250 Biksi mühimmatı, 6 Kanas şarjörü, 1 Kanas dipçiği, 1 Kanas kütüklüğü, 1 el lambası, yaklaşık 150 metre kablo, 1 top elektronik devre yapımında kullanılan kablo, bol miktarda pil, 1 gaz maskesi, 1 biksi çatal ayağı, Arap menşeili konserve gıda maddeleri ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.



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