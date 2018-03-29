Şırnak'ta saldırı hazırlığı yapan teröristlere ait silahlar ele geçirildi

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Gülyazı köyü kırsalında, güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığı yapan PKK'lı teröristlere ait 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 7 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili Şırnak Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; ilimiz Uludere ilçesi Gülyazı köyü Komate mevkiinde 29 Mart 2018 günü icra edilen operasyonda, güvenlik güçlerine karşı saldırılarda kullanılacağı değerlendirilen, çuvallara sarılarak kayalar arasına gizlenmiş vaziyette; 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 7 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ile bu tüfeklere ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir."



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