Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar başlattı. Ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
FOTOĞRAFLI
ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik...
23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
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