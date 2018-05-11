Şırnak'ta PKK tuzağı: 1 şehit, 1 yaralı

Şırnak'ta Sorotepe üs bölgesi ve çevresinde güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı operasyonda, bugün öğleden sonra, teröristlerin daha önceden araziye döşediği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.
Şırnak'ta Sorotepe üs bölgesi ve çevresinde güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik başlattığı operasyonda, bugün öğleden sonra, teröristlerin daha önceden araziye döşediği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 asker yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden biri tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaralı diğer askerin tedavisinin sürdüğü belirtildi. Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.