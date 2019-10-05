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Şırnak'ta PKK operasyonu 14 gözaltı
ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK ile iş birliği...
GÜVENLİK 05.10.2019, 11:20
ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK ile iş birliği yaptıkları, kurye olarak çalıştıkları, sosyal medya hesaplarından halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen paylaşımlarda bulundukları ve kaos ortamı oluşturmayı hedefledikleri tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelerin evlerinde yapılan aramalarda da 2 ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeklere ait 35 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK ile iş birliği yaptıkları, kurye olarak çalıştıkları, sosyal medya hesaplarından halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen paylaşımlarda bulundukları ve kaos ortamı oluşturmayı hedefledikleri tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelerin evlerinde yapılan aramalarda da 2 ruhsatsız av tüfeği, bu tüfeklere ait 35 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.
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