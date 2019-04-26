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Şırnak'ta, PKK'nın 36 sığınağı imha edildi

ŞIRNAK'ın Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lı teröristlerin kullandığı, içerisinde helikopter mühimmatı ve patlayıcıların bulunduğu tespit edilen 36 sığınak kullanılamaz...

Şırnak'ta, PKK'nın 36 sığınağı imha edildi
ŞIRNAK'ın Bestler-Dereler bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'lı teröristlerin kullandığı, içerisinde helikopter mühimmatı ve patlayıcıların bulunduğu tespit edilen 36 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Şırnak'taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nca Bestler-Dereler Gaşinor tepe bölgesinde 24-25 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu' kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarına ait daha önceden kullanıldığı değerlendirilen 36 sığınak bulunarak kullanılamaz hale getirildi. Güvenlik güçlerince, sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 engerek gece görüş sistemi, 4 termal gece görüş sistemi, 2 araç telsizi, 2 el telsizi, 2 mesafe ölçer, lazer pointer, 12  Alpha Fire uzaktan komuta sistemi, tablet, el yapımı patlayıcı, plastik patlayıcı, 87 bixi fişeği, helikopter mühimmatı, anti-personel mayın, 29 kalaşnikof şarjörü, M16 şarjörü ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

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