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Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 asker şehit (2)

YARALI ASKERLER ŞEHİT OLDU Şırnak'ın Görmeç köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 asker bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Askerler, müdahaleye...

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 asker şehit (2)

YARALI ASKERLER ŞEHİT OLDU
Şırnak'ın Görmeç köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 asker bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Askerler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şehit 2 askerin naaşları morga konuldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu belirtildi. Açıklama şöyle:
"Şırnak bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgedeki hava harekatı ile desteklenen operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin ve acı bir üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ŞIRNAK- ANKARA, ()

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