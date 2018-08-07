Şırnak'ta PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK’ın Gabar Dağı Kapanlı mevkiinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist düzenlenen hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Şırnak yakınlarındaki Gabar Dağı Kapanlı mevkiinde saat 17.30 sıralarında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile ile tespit edilen 5 PKK’lı terörist, yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi. Düzenlenen hava harekatından sonra bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Bölgede arama tarama yapan askerler tarafından 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.