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Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist öldürüldü, 2'si ise yaralı ele geçti

ŞIRNAK, ()- ŞIRNAK'ın, Küpeli dağı kırsalında insansız hava aracıyla tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta 2 terörist öldürüldü, 2'si ise yaralı ele geçirildi. ​Şırnak'ta insansız hava...

Şırnak'ta PKK'lı 2 terörist öldürüldü, 2'si ise yaralı ele geçti

ŞIRNAK, ()- ŞIRNAK'ın, Küpeli dağı kırsalında insansız hava aracıyla tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta 2 terörist öldürüldü, 2'si ise yaralı ele geçirildi.
​Şırnak'ta insansız hava aracıyla Küpeli Dağı Koçağıl köyü kırsalında bir grup PKK'lı terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye, hava harekatı düzenlendi. Harekatın ardından bölgede yapılan arazi arama tarama çalışmalarında 2 terörist ölü, 2 terörist ise yaralı ele geçirildi. 
Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi. 

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