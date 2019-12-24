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Şırnak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi mahsur
ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı. Ekipler göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlattı. Şırnak merkeze bağlı Üçkiraz köyündeki...
GÜVENLİK 24.12.2019, 19:25
ŞIRNAK'taki Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı. Ekipler göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Şırnak merkeze bağlı Üçkiraz köyündeki Cudi Dağı eteğinde özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Kömür ocağında çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kömür ocağında çalışan bir işçinin göçük altında kaldığının belirlenmesiyle ekiplerin başlattığı kurtarma çalışması sürüyor.
Şırnak merkeze bağlı Üçkiraz köyündeki Cudi Dağı eteğinde özel bir şirkete ait kömür ocağında göçük meydana geldi. Kömür ocağında çalışanların ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kömür ocağında çalışan bir işçinin göçük altında kaldığının belirlenmesiyle ekiplerin başlattığı kurtarma çalışması sürüyor.
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