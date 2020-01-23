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Şırnak'ta, kayıp Keldani çifti arama çalışmalarında 13'üncü gün
GÜVENLİK 23.01.2020, 17:31
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İSTANBUL Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınamayan babası Hürmüz Diril (71) ile annesi Şimuni Diril'i (65) arama çalışmaları, 13'üncü günde de sürdürüldü.
İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Beytüşşebap'a bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni Diril ile babası Hürmüz Diril'den 11 Ocak Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Çiftin yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat timleri, olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını 13'üncü günde de sürdürdü. Ekipler, arama çalışmaları sırasında bölgede etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle insansız hava araçları (İHA) ile görüntü almakta zorlandı. Jandarma Özel Harekat ekipleri de zorlu karada arama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril'in, Beytüşşebap'a bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni Diril ile babası Hürmüz Diril'den 11 Ocak Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Çiftin yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat timleri, olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını 13'üncü günde de sürdürdü. Ekipler, arama çalışmaları sırasında bölgede etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle insansız hava araçları (İHA) ile görüntü almakta zorlandı. Jandarma Özel Harekat ekipleri de zorlu karada arama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
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