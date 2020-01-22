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Şırnak'ta kayıp Keldani çifti arama çalışmaları sürüyor
GÜVENLİK 22.01.2020, 15:19
İSTANBUL Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaybolan babası Hürmüz Diril (71) ile annesi Şimuni Diril'i (65) arama çalışmaları 12'nci günde de devam etti.
İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni ile babası Hürmüz Diril çifti, 11 Ocak Cumartesi günü ziyarete giden yakınları tarafından evlerinde bulunamadı. Yakınları, tüm çabalara karşı Diril çiftine ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Diril çiftinin bulunması için Jandarma Özel Harekat timleri tarafından iz takip köpekleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) arama çalışması başlattı. Ancak şu ana kadar çalışmalardan sonuç alınamadı. Bölgede kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte arama çalışmalarının yapıldığı bölge de genişletildi.
İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan annesi Şimuni ile babası Hürmüz Diril çifti, 11 Ocak Cumartesi günü ziyarete giden yakınları tarafından evlerinde bulunamadı. Yakınları, tüm çabalara karşı Diril çiftine ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Diril çiftinin bulunması için Jandarma Özel Harekat timleri tarafından iz takip köpekleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) arama çalışması başlattı. Ancak şu ana kadar çalışmalardan sonuç alınamadı. Bölgede kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte arama çalışmalarının yapıldığı bölge de genişletildi.
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