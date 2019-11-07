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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 33 gözaltı
ŞIRNAK'ta polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nce, 28 Ekim- 4 Kasım tarihlerinde Şırnak merkez ve ilçelerinde teröre finans...
GÜVENLİK 07.11.2019, 11:27
ŞIRNAK'ta polis ve jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 33 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nce, 28 Ekim- 4 Kasım tarihlerinde Şırnak merkez ve ilçelerinde teröre finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, gümrük kaçağı 12 bin 257 paket sigara, 171 kilo kaçak çay, 84 kilo kaçak nargile tütünü, seyyar akaryakıt pompası, sentetik ecza maddesi, 990 metre şemsiye kumaşı, 2 bin 200 adet maket bıçağı, 170 adet inşaat malzemesi, 215 gıda ürünü, 2 bin 200 adet ev-büro eşyası, 460 bin Suudi Arabistan Riyali banknot ele geçirildi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü'nce, 28 Ekim- 4 Kasım tarihlerinde Şırnak merkez ve ilçelerinde teröre finans kaynağı sağlayan kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, gümrük kaçağı 12 bin 257 paket sigara, 171 kilo kaçak çay, 84 kilo kaçak nargile tütünü, seyyar akaryakıt pompası, sentetik ecza maddesi, 990 metre şemsiye kumaşı, 2 bin 200 adet maket bıçağı, 170 adet inşaat malzemesi, 215 gıda ürünü, 2 bin 200 adet ev-büro eşyası, 460 bin Suudi Arabistan Riyali banknot ele geçirildi. Operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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