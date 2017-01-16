Şırnak'ta iş makinası geçerken PKK bombası patladı: 5 yaralı

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristler tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, kentin su şebekesini onaran müteahhit firmasına ait iş makinasının geçişi sırasında patladı. Patlamada 5 kişi yaralandı.Şırnak merkez Dicle Mahallesi'nde PKK'lı teröristler tarafından daha önce tuzakların el yapımı patlayıcı, bugün saat 15.15'de kentin içme suyu şebekesini onaran müteahhit firmaya ait kepçenin altında patladı. Meydana gelen patlama sırasında operatör Ebubekir Barkın ile yardımcısı Mehmet Belge ve çevrede bulunan vatandaşlardan Beşir Külter, Refik Erdem ve Abdurrahman İdin olmak üzere 5 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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