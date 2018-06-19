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Şırnak'ta hain tuzak: 2 asker şehit, 3 asker yaralı

Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının dün gece infilak ettirilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı Güçlükonak ilçesi...

Şırnak'ta hain tuzak: 2 asker şehit, 3 asker yaralı

AYNI BÖLGEDE YİNE EYP PATLATILDI: 1 ŞEHİT, 1 YARALI

Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının dün gece infilak ettirilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı Güçlükonak ilçesi kırsalındaki güvenlik üs bölgesi yolunda, bugün sabah saatlerinde ikinci patlama meydana geldi. Aynı bölgede el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. 

Aynı bölgede dün akşam ve bu sabah meydana gelen 2 ayrı olayda, toplamda 2 asker şehit olurken, 3 asker de yaralandı.

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