Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28 yaralı
Aydın'da yolcu otobüsü devrildi: 28...

Şırnak'ta hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesi karsılında güvenlik üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 teğmen ve 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar, Şırnak...

Şırnak'ta hain tuzak: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesi karsılında güvenlik üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 teğmen ve 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar, Şırnak Asker Hastanesi'nde tedaviye alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Güçlükonak ilçesi kırsalında bulunan Berigerik güvenlik üs bölgesinin yol yapım çalışmasında kullanılan iş makineleri dün gece bir grup PKK'lı terörist tarafından yakılırken, bölgeye Akçay'da bulunan 6'ncı Komando Motarize Piyade Tugayı'ndan askerler sevk edildi. Askerlerin bölgeye gittiği sırada yola daha önce teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılan yaralı er şehit olurken, yaralı teğmen ve uzman çavuşun tedavisi sürüyor. Patlayıcıyı tuzaklayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325