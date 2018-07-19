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Şırnak'ta eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist öldürüldü

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında insansız hava araçlarıyla tespit edilen, eylem hazırlığındaki PKK'lı 5 terörist, düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi. Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında eylem...

Şırnak'ta eylem hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist öldürüldü
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında insansız hava araçlarıyla tespit edilen, eylem hazırlığındaki PKK'lı 5 terörist, düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi.
Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 terörist, İHA'larla tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava harekatı düzenlendi. Savaş uçakları, teröristlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Harekatta, 5 terörist, etkisiz hale getirildi. 
Konuyla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
​"19 Ekim 2018 tarihinde ilimiz Uludere ilçesi Andaç bölgesi kırsalında İHA ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu, bölgeye düzenlenen hava harekatı sonucu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir."
 

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