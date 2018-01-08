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Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 asker yaralı

ŞIRNAK'ın Küpeli Dağı'nda, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş ağır yaralandı. İlk tedavisi Şırnak'ta yapılan yaralı asker, Ankara GATA'ya sevk edildi. Güvenlik...

Şırnak'ta el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 asker yaralı
ŞIRNAK'ın Küpeli Dağı'nda, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş ağır yaralandı. İlk tedavisi Şırnak'ta yapılan yaralı asker, Ankara GATA'ya sevk edildi.
Güvenlik güçleri tarafından Küpeli Dağı'nda terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, arazide arama tarama faaliyeti yürütülürken, daha önce teröristler tarafından döşendiği belirtilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 1 uzman çavuş ağır yaralandı. Şırnak'a helikopter ile getirilen uzman çavuş, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Şerefettin Elçi Havalimanı'na getirildi, ardından uçak ile Ankara GATA'ya sevk edildi.

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