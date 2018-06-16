Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Vatan hainliği' ile suçlanan Altın Şafak milletvekili için tutuklama kararı
Milletvekiline vatan hainliği suçundan tutuklama...
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ŞIRNAK’ta, 11 Haziran'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanıp, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedaviye alınan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, bu sabah tüm müdahalelere...

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Turgay İPEK/ERZURUM, () - ŞIRNAK’ta, 11 Haziran'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanıp, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedaviye alınan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, bu sabah tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirerek, şehit oldu. Acı haber, şehit Çelebi'nin memleketi Erzurum'da yaşayan yakınlarını yasa boğdu. 
Erzurumlu Kemal- Hamiyet Çelebi çiftinin 5 çocuğundan biri olan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi, 11 Haziran Pazartesi günü, Şırnak kırsalında terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada ağır yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yüzbaşı Çelebi, durumunun ağır olması nedeniyle GATA'ya sevk edildi. Burada tedaviye alınan Çelebi, bugün sabah saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Acı haber, Yüzbaşı Çelebi'nin tedavisi dolayısıyla Ankara'da bulunan yakınlarına verildi. Çelebi'nin şehit olduğunu öğrenen Erzurum'daki yakınları ve arkadaşları da büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin cenazesinin, yarın düzenlenecek törenin ardından Erzurum'da toprağa verileceği belirtildi. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325