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Şırnak'ta asayiş uygulaması

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ta polisin asayiş uygulamasında durdurulan araçlar ve şüpheli şahıslar arandı. Şırnak Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat...

Şırnak'ta asayiş uygulaması

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ta polisin asayiş uygulamasında durdurulan araçlar ve şüpheli şahıslar arandı.
Şırnak Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Özel Harekat ve Trafik Şube Müdürlükleri'nde görevli polisler tarafından 'Huzur Türkiye-3' uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında durdurulan araçlar arandı, evrakları kontrol edildi. Şüpheli kişilerin üstleri arandı, GBT sorguları yapıldı.
Şırnak Valisi Ali İhsan Su, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hünkar Keleş ve Emniyet Müdür Ömer Ulusoy asayiş uygulaması yapan polisleri denetleyerek vatandaşlarla sohbet etti. Vali Ali İhsan Su ve beraberindekiler, daha sonra kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Kumçatı Beldesi girişinde kurulan jandarma kontrol noktasına giderek yapılan uygulamayı denetledi.

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