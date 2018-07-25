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Şırnak'ta 7 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesi kırsal alanında düzenlenecek operasyon öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi için, 7 bölgede 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Güçlükonak ilçesi kırsal alanındaki 7 bölgede ilan...

Şırnak'ta 7 bölge, 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesi kırsal alanında düzenlenecek operasyon öncesi sivil vatandaşların zarar görmemesi için, 7 bölgede 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Güçlükonak ilçesi kırsal alanındaki 7 bölgede ilan edilen özel güvenlik bölgesi ile ilgili Şırnak Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11’inci maddesi ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince ilimizde bulunan aşağıda koordinatları verilen bölgelerde milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla ilimiz Güçlükonak ilçesi; Piştaşiketri Deresi, Badabi Tepeleri, Dulagevr Dere güney batısı, Zivi Mağraları, Cahto Tepe, Kurik Tepe, Soğucak mahallesi 1 km. kuzeyi kırsal alanları arasında bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından bu bölgelerde 25 Temmuz (Dahil)-08 Ağustos (Dahil) 2018 tarihleri arasında (15) gün süreyle valiliğimizce özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir" denildi.

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