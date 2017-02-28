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Şırnak'ta 6 milyon değerinde kaçak mazleme ele geçirildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ta jandarma ekiplerinin 2017 yılı başından bu yana düzenlediği çeşitli kaçakçıklık operasyonunda piyasa değeri 6 milyon 417 bin lira olan kaçak mazlemeler ele geçirilirken, 134 kişi hakkında yasal işlem...

Şırnak'ta 6 milyon değerinde kaçak mazleme ele geçirildi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ta jandarma ekiplerinin 2017 yılı başından bu yana düzenlediği çeşitli kaçakçıklık operasyonunda piyasa değeri 6 milyon 417 bin lira olan kaçak mazlemeler ele geçirilirken, 134 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent genelinde, terör örgütünün finans kaynağı olan kaçak malzemelerin ele geçirilmesiyle ilgili 1 Ocak ile 26 Şubat tarihleri arasında düzenledikleri çeşitli çalışmalarda 134 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; 918 bin 672 paket sigara, 2 bin 720 adet cep telefonu, bin 391 kilo çay ve 2 bin 230 lt. akaryakıt olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 6 milyon 417 bin 518 lira olan kaçak malzeme ele geçirdi. Bu suçlarda kullanılan araçlara toplam 37 bin 747 lira trafik cezası uygulandı.

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