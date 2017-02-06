ŞIRNAK, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Silopi’de, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Şırnak'ta 5 PKK'lı teslim oldu
ŞIRNAK, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Şırnak Silopi’de, PKK terör örgütünün Kuzey Irak'taki barınma alanlarından kaçan 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
06 Şubat 2017 Pazartesi 18:24
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