Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda insansız hava aracı ile tespit edilen 4 terörist, yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bugün insansız hava aracı ile tesbit edilen teröristlerin, hava desteği ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Valilik açıklaması şöyle:

"23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, teröristleri imha etmek maksadıyla; Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde, 4 Nisan 2018 tarihinde başlatılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu kapsamında, 9 Nisan 2018 tarihinde saat 22.10’da İHA ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu sağlanan yakın hava desteği ile etkisiz hale getirilmişlerdir. Operasyon başladığı tarihten bu güne kadar toplam 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu genişletilerek, azim ve kararlılıkla devam etmektedir."