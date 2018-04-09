escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...

Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda insansız hava aracı ile tespit edilen 4 terörist, yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi. Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bugün...

Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK, () - ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda insansız hava aracı ile tespit edilen 4 terörist, yakın hava desteği ile etkisiz hale getirildi.
Şırnak Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bugün insansız hava aracı ile tesbit edilen teröristlerin, hava desteği ile etkisiz hale getirildiği belirtildi. Valilik açıklaması şöyle:
"23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı koordinesinde, teröristleri imha etmek maksadıyla; Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde, 4 Nisan 2018 tarihinde başlatılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu kapsamında, 9 Nisan 2018 tarihinde saat 22.10’da İHA ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu sağlanan yakın hava desteği ile etkisiz hale getirilmişlerdir. Operasyon başladığı tarihten bu güne kadar toplam 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker operasyonu genişletilerek, azim ve kararlılıkla devam etmektedir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314