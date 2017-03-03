Şırnak'ta 385 asker hakkında hazırlanan FETÖ/PDY iddianamesi mahkemeye sunuldu

ŞIRNAK'ta, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında subay, astsubay ve uzman erbaşlardan oluşan 49'u tutuklu 385 askeri personel hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame, Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'ne teslim edildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak imzasıyla yazılı olarak yapılan açıklamada, darbe girişimi sırasında, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve haklarında devam eden soruşturma nedeniyle meslekten alınan ya da ihraç edilen, 49'u tutuklu 385 askeri person ile ilgili hazırlanan iddianame, Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'ne teslim edildiği belirtildi. 15 Temmuz darbe girişimine destek olmak için Ankara'ya gitmek üzere Cizre İlçesi polis kontrol noktasında durdurulan ve gitmeleri engellenen Şırnak 23'üncü Sınır Jandarma Tümen Komutanlığı, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı ve Akça Tugay Komutanlığında görevli 385 asker hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/1649 Soruştuma dosyasında General, Subay, Astsubay ve Uzman Erbaş rütbelerinde 49'u tutuklu 385 şüpheli hakkında, 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme, Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme' suçlarından ve ayrıca dönemin Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanı Şüpheli hakkında yukarıda belirtilen suçlar ile birlikte 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' suçundan kamu davası açılmış olup, hazırlanan 03/03/2017 tarihli iddianame Şırnak Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuştur" denildi.