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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince Cudi Dağı'na düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak...
GÜVENLİK 01.10.2019, 20:05
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince Cudi Dağı'na düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak Cudi Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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