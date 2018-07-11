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Şırnak'ta 2 PKK'lı öldürüldü, 1 terörist ise yakalandı

ŞIRNAK'ın Beytüşşübap ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı öldürülürken, 1 terörist ise sağ olarak yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, bugün Beytüşşebap ilçesine bağlı...

Şırnak'ta 2 PKK'lı öldürüldü, 1 terörist ise yakalandı
ŞIRNAK'ın Beytüşşübap ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK'lı öldürülürken, 1 terörist ise sağ olarak yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, bugün Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyü bölgesinde düzenlenen operasyonda, önce 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiği, operasyon bölgesinde yapılan temas aramasında ise 1 teröristin silahı ile birlikte sağ olarak ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, sağ ele geçirilen PKK'lının, 2014 yılında örgüte katılan sözde Kelmehmetler cephesi halkla ilişkiler ve alım birimi sorumlusu 'Mehmet Goyi' kod adlı Kadri Bayram olduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"Ayrıca operasyon bölgesinde, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet sırt çantası, 1 adet EYP, 2 adet küçük tüp, 100 kg yağ, 100 kg reçel, 200 kg zeytin, 100 kg salça, 50 paket makarna, 100 adet maya, 10 kg tütün, 100 adet silah bakım yağı, 200 metre kablo, 100 çift makap ayakkabı, 50 paket pekmez, 20 paket çikolata, 50 kg pirinç, 50 adet koli bandı, 100 adet barbunya pilaki, 3 adet katır Semeri, 200 metre halat, 50 adet gazlı bez, 50 adet 3 kg’lık kaplarda helva, 200 kg çay, 200 kg tahin, 20 adet 25 kg’lık çuvallar içerisinde bulgur ele geçirilmiştir."

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